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    Didier Daniel Ceballos desapareció en Medellín

    Desapareció el 21 de abril en el barrio La América

    Publicado por: Juan Manuel

    Didier Daniel Ceballos desapareció en Medellín

    Resumen: Didier Daniel Ceballos Cabrera es un joven de 18 años, de nacionalidad colombiana, sexo masculino. La información corresponde a sus datos básicos de identificación y descripción personal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Didier Daniel Ceballos Cabrera es un joven de 18 años, de nacionalidad colombiana, sexo masculino. La información corresponde a sus datos básicos de identificación y descripción personal.

    Al momento de su desaparición vestía una sudadera completa blanca, camiseta blanca y tenis blancos, lo que puede ser útil para su reconocimiento.

    Entre sus señas particulares se registran un tatuaje en el antebrazo con el escudo de las fuerzas espaciales de Ucrania, un tatuaje en el hombro con el nombre “Karol” y una cicatriz en la rodilla. Desapareció el 21 de abril de 2026 en Medellín, barrio La América.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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