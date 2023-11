VIDEO. Poco creativa, dicen que Carolina Soto dejó su disfraz para lo último ¿muy básico?

A los televidentes del programa ‘Día a Día’ no les gustó mucho la pinta con la que salió una de las conductoras del programa este 31 de octubre, día en el que se celebra el día de los brujitos en Colombia, también conocido como Halloween.

Poco creativa, dicen que Carolina Soto dejó su disfraz para lo último, y es que dicen que parece pinta de un sábado, o de playa.

¿Muy básico el disfraz de Carolina Soto?

“Muy pobre ese disfraz”, “Todos los años se esmeran por presentar unos disfraces espectaculares este de caro soto nada que ver”, “El propio disfraz inventado! Que me hacía mi mamá a última hora cuando no me decidía por qué ponerme”, “Eso no es un disfraz, para nada”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la cuenta del programa de Caracol Televisión.

En la mañana de este martes, Carolina Soto salió vestida como una vaquera. Con una botas plateadas, short de jean, camisa dorada y un sombrero. La pinta la acompañó con su cabello suelto y sus labios pintados de rojo.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Estos son los disfraces de los hijo de Carolina Soto.

Más noticias de Entretenimiento