Dianora del Valle Fuentes desapareció en Medellín

Resumen: Dianora del Valle Fuentes Cova es una mujer venezolana de 59 años, originaria del estado Sucre, ciudad Cumaná. Su identidad de género es femenina y presenta una contextura delgada, piel blanca, mide 1.60 metros, tiene cabello corto hasta los hombros de color amarillo rojizo y ojos negros.

Al momento de su desaparición vestía un buso marrón con pelusita en el cuello, pantalón largo de licra negro, chanclas negras y portaba un monedero pequeño del mismo color. Estas prendas y su aspecto físico constituyen las principales características que pueden ayudar a identificarla.

Se reporta que desapareció el 28 de enero de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio Tejelo. La información sobre su desaparición es relevante para que las autoridades y la comunidad puedan colaborar en su localización.

