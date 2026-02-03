Menú Últimas noticias
    Dianora del Valle Fuentes desapareció en Medellín

    Desapareció el 28 de enero de 2026 en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Dianora del Valle Fuentes desapareció en Medellín

    Dianora del Valle Fuentes Cova es una mujer venezolana de 59 años, originaria del estado Sucre, ciudad Cumaná. Su identidad de género es femenina y presenta una contextura delgada, piel blanca, mide 1.60 metros, tiene cabello corto hasta los hombros de color amarillo rojizo y ojos negros.

    Al momento de su desaparición vestía un buso marrón con pelusita en el cuello, pantalón largo de licra negro, chanclas negras y portaba un monedero pequeño del mismo color. Estas prendas y su aspecto físico constituyen las principales características que pueden ayudar a identificarla.

    Se reporta que desapareció el 28 de enero de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio Tejelo. La información sobre su desaparición es relevante para que las autoridades y la comunidad puedan colaborar en su localización.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


