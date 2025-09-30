Diana Valentina Jaramillo desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Diana Valentina Jaramillo Ramírez, de 18 años, fue reportada como desaparecida el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín.

Al momento de su desaparición, vestía un conjunto de jean azul tipo estraple corto y sandalias negras. Entre sus señas particulares se destacan dos tatuajes en su brazo izquierdo con las palabras “Forever Dios” y “Madre”.

Diana tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello liso y negro, ojos negros, labios y boca medianos. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura.

