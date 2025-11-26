Diana Marcela Uribe Tobón, esposa del exalcalde de Bello Óscar Andrés Pérez, desiste de su Candidatura al Senado

Resumen: A través de un comunicado de opinión pública, Uribe Tobón informó que, tras una "profunda reflexión personal, familiar y atendiendo a recomendaciones médicas y medidas de seguridad," tomó la decisión de retirarse
Minuto30.com .- Diana Marcela Uribe Tobón, esposa del exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez Muñoz, ha anunciado su retiro oficial de la campaña electoral al Senado de la República por el partido Centro Democrático.
A través de un comunicado de opinión pública, Uribe Tobón informó que, tras una “profunda reflexión personal, familiar y atendiendo a recomendaciones médicas y medidas de seguridad,” tomó la decisión de retirarse de la contienda política.
COMUNICADO
