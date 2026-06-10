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    Diana Marcela Isaza desapareció en Rionegro

    Fue reportada como desaparecida el 6 de junio

    Publicado por: Juan Manuel

    DIANA MARCELA ISAZA ARCILA
    Diana Marcela Isaza desapareció en Rionegro

    Resumen: Diana Marcela Isaza Arcila, de 39 años de edad al momento de su desaparición, fue reportada como desaparecida el 6 de junio de 2026 en el municipio de Rionegro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diana Marcela Isaza Arcila, de 39 años de edad al momento de su desaparición, fue reportada como desaparecida el 6 de junio de 2026 en el municipio de Rionegro.

    Como características físicas, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene contextura delgada, cabello crespo color castaño oscuro, ojos cafés pequeños, rostro ovalado, cejas delgadas, nariz ancha y recta, labios delgados, boca mediana y piel morena. Además, sus orejas presentan lóbulos adheridos.

    Entre sus señas particulares se encuentran una cicatriz en la frente, en el lado izquierdo, y una cicatriz producto de una cirugía. Estas características pueden ayudar a su identificación y localización.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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