Diana Marcela Isaza desapareció en Medellín

Resumen: Diana Marcela Isaza Gómez desapareció el 17 de abril de 2025, a los 22 años de edad, en Medellín y el municipio de Remedios, Antioquia.

Entre sus señas particulares se destacan un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la inscripción “Dulce María I.VII.MMXIX” y un piercing en la nariz, lado izquierdo. Al momento de su desaparición, vestía un jean azul y tenis negros.

En cuanto a sus características físicas, Diana tiene contextura mediana, piel blanca, cabello liso de longitud media, ojos de color café oscuro y cara redonda. Su nariz es achatada, labios medianos y boca de tamaño medio.

