VIDEOS. Diana Celis habló de la demanda contra Epa Colombia

Diana Celis, que fue pareja de la influencer y empresaria Epa Colombia, instauró una demanda contra su ex ante el juzgado 029 de familia en Bogotá. Al parecer, sería por la declaración de una unión marital de hecho.

Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, le habría sido infiel a la futbolista colombiana. Sin embargo, Epa dice que la futbolista le habría sido infiel con otra deportista del Santa Fe.

«Estuvo conmigo apoyándome, pero yo trabajé sola, ella estaba en el fútbol 24/7 y llegaba super tarde a dormir y a mí me tocaba enfrentarme a muchísimas entidades y muchísimas personas… Yo he trabajado muy duro y ella sabe que yo trabajé solita”, dijo Epa Colombia por medio de sus estados de Instagram sobre la demanda.

Diana Celis habló de la demanda contra Epa Colombia

“He dejado sueños y proyectos que he tenido en mi vida por vivir la vida de los demás, he estado en las buenas y en las malas, en problemas durísimos con el TransMilenio… Cuando supe que en ese momento ella estaba con otra persona, no abandoné a nadie”, responde Diana, quien actualmente juega para el Santiago Morning de Chile.