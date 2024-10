Valencia, 28 dic (EFE).- El defensa franco-guineano Mouctar Diakhaby y el centrocampista marroquí Selim Amallah han sido convocados con sus respectivas selecciones para la Copa África, que empieza el próximo 13 de enero en Costa de Marfil, lo que implica que ambos jugadores se perderán los entrenamientos y los partidos del Valencia hasta al menos el 24 de enero, cuando termina la fase de grupos.

Estas convocatorias suponen un serio contratiempo para un Valencia que cuenta con una plantilla muy corta, por lo que es habitual que el técnico Rubén Baraja tenga que recurrir al equipo filial para poder completar las convocatorias, y que no tiene previsto reforzarse en el mercado invernal ante la negativa de su máximo accionista Peter Lim.

En el caso de Mouctar Diakhaby, el central internacional por Guinea ya no estuvo presente en la sesión de este pasado miércoles que se celebró en Mestalla, mientras que Amallah sí que se ejercitó con el resto de sus compañeros, puesto que hasta este jueves no conoció que estaba convocado con su selección.

No obstante, el Valencia ya ha contactado con la selección marroquí para que el futbolista pueda quedarse con el equipo y entre en la convocatoria del partido ante el Villarreal en Mestalla, que se disputará el próximo día 2, algo que no podría suceder con Diakhaby ya que cumple su ciclo de amonestaciones, tras ver la amarilla ante el Rayo, y no podría estar aunque quisiera.

Así, Diakhaby ya está con su combinado nacional, enfocado en pasar de la fase de grupos, un gran reto para Guinea, puesto que tiene como rivales a Senegal, Camerún y Gambia y sólo los dos primeros pasarán, aunque si Guinea quedara tercera también tendría la opción de pasar a los octavos de final, ya que los cuatro mejores terceros -de un total de seis grupos- también pasan.

Más fácil lo tiene Marruecos, que quedó cuarta en el pasado Mundial de Catar y es una de las claras favoritas para esta competición, que termina el 11 de febrero, por lo que Amallah podría perderse parte del mes de enero del Valencia y también el inicio de febrero con su equipo.

Por delante, el Valencia juega el próximo día 7 de enero ante el Cartagena en los dieciseisavos de final de Copa. Posteriormente, el Valencia viaja el día 14 a Cádiz para visitar el Nuevo Mirandilla, antes de recibir al Athletic Club el fin de semana del 20 y 21 de enero, encuentros que, seguro, no podrán disputar ni Diakhaby ni Amallah.

Después del 24 de enero, el Valencia visita el Metropolitano, recibe al Almería y, por último, viaja a Las Palmas en un duelo directo por la zona tranquila de la tabla. En caso de que alguno de los dos jugadores africanos llegara lejos en la competición, también podría perderse todos estos choques.

Por: EFE