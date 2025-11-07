América de Cali, está logrando lo impensado. Después de que en su momento se veía eliminado de la Liga, ahora se perfila a pelear el título.

Los escarlatas, que llegaron a estar en el fondo de la tabla, fueron escalando y songo sorongo, ascendieron al punto que ahora se metieron al grupo de los 8.

Los dirigidos por David González completaron 26 puntos tras derrotar a Boyacá Chicó 2-0 y van haciendo la tarea como lo exige su propia hinchada.

Mientras por la Copa BetPlay están prácticamente eliminados de la final luego de la goleada de Atlético Nacional 4-1, por estos lados tendrán que ganar los juegos que les faltan.

En el camino la mecha tendrá que visitar a Unión Magdalena en Santa Marta, una plaza que tradicionalmente es complicada.

Sin embargo, los dirigidos González saben que esos puntos son necesarios, que no hay mañana y que ni siquiera un empate es opción para ellos.

Y es que el cierre no será nada fácil. La mecha tendrá que enfrentarse en la fecha 20 frente al mejor equipo del campeonato.

¡Se metió el diablo! América de Cali amenaza con ser campeón de la Liga

El DIM terminará siendo el juez de los escarlatas en la última fecha a la que los del Valle del Cauca tendrán que llegar con 29 puntos, aspirando al menos a un empate que con 30 los deje adentro.

Sin embargo, el riesgo de 30 puntos es alto, como está la situación, podría pasar que alguno de los equipos con 31 puntos pudieran quedar por fuera.

En ese plano, a América lo mejor que le quedaría sería hacer puntaje perfecto en lo que resta de la competencia.

En todo caso, ver a América en el grupo de los ocho le mete presión a los grandes y a los chicos que están inscritos para los cuadrangulares semifinales.

Con haber ingresado a los ocho, América puso candente la recta final de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay.

