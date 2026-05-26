La entrevista en el canal de Westcol podría ser una de las últimas grandes vitrinas mediáticas para inclinar la balanza de los votantes indecisos

Resumen: La entrevista en el canal de Westcol podría ser una de las últimas grandes vitrinas mediáticas para inclinar la balanza de los votantes indecisos

¡Un día antes de ir a las urnas! Westcol confirma entrevista en vivo con el candidato Abelardo de la Espriella

Minuto30.com .- El popular streamer e influenciador Westcol vuelve a sacudir el tablero político en la recta final de la campaña presidencial en Colombia. Durante una transmisión en vivo realizada desde su camioneta en la tarde de este martes 26 de mayo, confirmó que realizará una entrevista con el candidato Abelardo de la Espriella.

El anuncio ha generado un gran revuelo en redes sociales debido al momento estratégico en el que se realizará el diálogo: este próximo sábado, tan solo un día antes de que los colombianos acudan a las urnas.

El peso de las plataformas digitales en la campaña

Esta no es la primera vez que el creador de contenido antioqueño se convierte en el epicentro de la conversación política nacional. Semanas atrás, Westcol ya había marcado tendencia al abrir los micrófonos de su canal de streaming a figuras políticas de alto calibre, logrando audiencias masivas en sus entrevistas con el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe.

Ahora, en la víspera de la jornada electoral definitiva, el turno será para De la Espriella, en un espacio que busca acercar las propuestas del candidato al voto joven y a las audiencias digitales.

Un panorama electoral de «infarto»

La entrevista de este sábado llega en medio de un escenario de máxima tensión política. De acuerdo con la más reciente encuesta de la firma AtlasIntel, la contienda se encuentra en un apretado empate técnico:

Primera vuelta: El candidato oficialista Iván Cepeda registra un 38,7 % de intención de voto, seguido muy de cerca por Abelardo de la Espriella con un 37,3 %, lo que evidencia una diferencia mínima a escasos días de las elecciones.

Proyección de segunda vuelta: Según esta misma medición, en un eventual balotaje definitivo, el candidato de Defensores de la Patria lograría aglutinar los sectores de oposición y superaría a Cepeda por más de ocho puntos porcentuales.

Con este cerrado panorama, la entrevista en el canal de Westcol podría ser una de las últimas grandes vitrinas mediáticas para inclinar la balanza de los votantes indecisos antes de abrirse las urnas.