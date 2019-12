Día de los Santos Inocentes: pasado por bromas y con un origen un tanto sangriento

Cada 28 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo se suman a la tradición de inventar historias y hacerle bromas a los desprevenidos, celebración que se enmarca como el Día de los Santos Inocentes.

Pero realmente ese día lo que se conmemora es un acto sangriento: la matanza de niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.

Sin embargo, en el mundo ha tomado un dejo más de humor y un día como hoy es normal que las redes sociales y la vida misma sea escenario de los fakes más creativos.

Parece broma pero no lo es. Se me acaba de meter dentro de mi casa una inocente palomita JUSTO HOY en el #DiaDeLosInocentes .

Jajaja no sé cómo tomar esta señal pic.twitter.com/MSAVEtNI3c

— Pedro Insausti (@PedroInsausti87) December 28, 2019