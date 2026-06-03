¡Devastador balance en Andes! Avalancha deja decenas de inundados, casas destruidas y 12 veredas incomunicadas

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Resumen: 21 casas sufrieron graves inundaciones y, al menos, dos viviendas resultaron completamente destruidas. Además, una casa quedó atrapada como una "isla"

Minuto30.com .- Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles provocaron una grave emergencia en zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño. La furia de la naturaleza desató una creciente tipo avalancha que arrasó con todo a su paso, desde la vereda Santa Bárbara hacia el corregimiento Santa Inés, dejando un panorama desolador que quedó registrado en impactantes videos grabados por la misma comunidad.

Tras la orden de evacuación urgente y la atención inicial de la emergencia, el capitán Gonzalo Correa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Andes, entregó un reporte preliminar sobre los estragos causados por el desbordamiento en la zona.

El censo inicial de afectaciones es crítico:

Viviendas: 21 casas sufrieron graves inundaciones y, al menos, dos viviendas resultaron completamente destruidas. Además, una casa quedó atrapada como una «isla» en medio del agua justo detrás de la escuela local.

Infraestructura pública y comercial: El templo religioso, la vía aledaña, la escuela del sector y dos establecimientos comerciales quedaron bajo el agua y el lodo.

Comunidades aisladas: La fuerza de la corriente destruyó dos puentes peatonales veredales. Esta pérdida de infraestructura mantiene a cerca de 12 veredas totalmente incomunicadas.

Los organismos de socorro continúan desplegados en la zona, adelantando labores de remoción de escombros, verificando que no haya personas desaparecidas y consolidando el censo final de damnificados para canalizar las ayudas correspondientes.