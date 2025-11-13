Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
    Video

    ¡Deuda Saldada con 1.2 millones de personas! Bogotá estrena la avenida El Rincón con nuevos espacios públicos

    El mandatario capitalino enfatizó que la obra, financiada por valorización, debió haberse entregado en febrero de 2021

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Bogotá estrena la Avenida El Rincón: El alcalde Galán entregó la vía de valorización con nuevos andenes, ciclorruta y 54.700 m² de espacio público, saldando una deuda histórica con 1.2 millones de personas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El alcalde de Bogotá, Carlos F. Galán, anunció la entrega oficial de la Avenida El Rincón, una obra de infraestructura clave diseñada para mejorar significativamente la conectividad en el noroccidente de la ciudad. La finalización de esta vía marca el cumplimiento de una promesa largamente esperada por la comunidad.

    El mandatario capitalino enfatizó que la obra, financiada por valorización, debió haberse entregado en febrero de 2021. Sin embargo, la administración actual la recibió en enero de 2024 con un avance de apenas el 65%. Gracias a la gestión reciente, la Avenida El Rincón ha sido terminada y puesta en servicio, saldando una deuda histórica con los ciudadanos.

    Beneficios y Espacio Público

    La nueva avenida no solo es una vía de tránsito, sino un proyecto integral que beneficia a más de 1.2 millones de habitantes. La obra incluye nuevos andenes, una ciclorruta, 54.700 m² de espacio público, la siembra de 467 árboles y la creación de uno de los murales más grandes de Bogotá, mejorando notablemente la calidad de vida en el sector.

    El alcalde Galán concluyó reafirmando su compromiso de gestión: «Vamos a seguir destrabando y agilizando obras para saldar deudas históricas de la ciudad». La finalización de la Avenida El Rincón se presenta como un ejemplo de la meta de la administración de optimizar proyectos y entregar resultados a la ciudadanía.

    Aquí más Noticias de Bogotá


