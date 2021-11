Detrás de cámaras de El Juego del Calamar

A través de su cuenta de Twitter, Netflix publicó un video que muestra el detrás de escena de la aclamada serie surcoreana El Juego del Calamar.

En las imágenes queda en evidencia cómo la producción logró provocar las muertes y las caídas mortales, mientras dejaban ver algunas de las ‘emblemáticas’ escenas de la serie.

Recordemos que todo la serie tiene como protagonista al endeudado Seong Gi-hun, quien es uno de los 456 participantes del juego, en que se pelean a vida o muerte un premio millonario.

Con el video que dura un minuto dejaron boquiabiertos a los usuarios de las redes sociales, quienes pensaron que dicho proceso había sido diferente.

See what Squid Game looked like before special effects pic.twitter.com/H4OPCa475I

— Netflix (@netflix) November 10, 2021