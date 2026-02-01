Resumen: Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años, y su padre fueron liberados del centro de detención familiar en Texas por orden de un juez federal, tras haber sido detenidos a la salida del colegio en Mineápolis por el ICE. La detención, parte de operativos de “cuotas de deportación”, generó indignación y preocupación por la salud mental del menor. El congresista Joaquín Castro acompañó su regreso a casa, mientras el caso reaviva el debate sobre el trato a los niños en políticas migratorias en Estados Unidos.

¡Detenido por “cuotas de deportación”! Juez ordena liberar al pequeño de 5 años que el ICE detuvo a la salida de su colegio

Liam Conejo, un niño ecuatoriano de solo cinco años, y su padre, Adrian Conejo, fueron liberados este domingo del Centro de Detención Familiar de Dilley, Texas, donde permanecían desde el 22 de enero tras ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis. La liberación se produjo por orden del juez federal Fred Biery, quien calificó la detención como parte de un operativo “mal concebido e implementado de manera incompetente” destinado a cumplir cuotas diarias de deportación.

La detención ocurrió cuando la familia regresaba a su hogar en Mineápolis después de que Adrian recogiera a Liam del colegio. Testigos citados por medios internacionales relataron que un agente del ICE tomó al niño por la mochila y le pidió que llamara a su madre, quien observaba la escena desde la ventana de su casa. Posteriormente, ambos fueron trasladados al centro de detención en Texas, un procedimiento que generó indignación nacional e internacional debido a la corta edad de Liam y a las condiciones del operativo.

Durante su estancia en Dilley, el niño presentó signos de depresión y cambios en sus hábitos de sueño, según indicó su padre al congresista demócrata Joaquín Castro, quien visitó el centro junto a otros legisladores para constatar las condiciones de la familia. Castro destacó la necesidad de que la detención de menores en operativos de inmigración se maneje con criterios humanitarios.

El juez Biery señaló que la detención se originó en “la búsqueda gubernamental de cuotas diarias de deportación, incluso si ello implica traumatizar a niños”, y subrayó que cualquier decisión sobre una posible deportación debería realizarse bajo políticas más ordenadas y humanas.

Tras la orden judicial, Castro acompañó a Liam y a su padre de regreso a Mineápolis. En su cuenta de X compartió imágenes del niño en casa, con su gorrito azul con orejas de conejo y su mochila, y escribió: “Liam ya está en casa. Gracias a todos los que exigieron su libertad. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa”.

El caso de Liam se inscribe en una serie de operativos federales en Mineápolis que, en el último mes, han provocado protestas masivas y críticas sobre el trato a los migrantes, especialmente a menores. La detención del niño se volvió especialmente simbólica por la conmoción que generó la fotografía viral en la que agentes federales lo retiraban de su hogar.

El distrito escolar de Liam celebró la liberación y enfatizó la importancia de que “todos los niños sean liberados de los centros de detención y que las familias separadas injustamente puedan reunirse”, mientras continúa el debate sobre las políticas de inmigración que afectan a familias con hijos menores.