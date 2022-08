El hombre conocido con el alias de Foka, vestía un uniforme con su apodo estampado cuando fue detenido.

La Policía brasileña detuvo en la noche del miércoles al presunto jefe del narcotráfico de una favela de Río de Janeiro, Brasil, mientras veía un partido de fútbol en el estadio Maracaná, informaron este 18 de agosto fuentes oficiales.

Contra alias Foka había dos órdenes de captura pendientes por tráfico. Además, estaría involucrado en varios homicidios en el municipio de Belford Roxo.

«Foka» fue abordado por los agentes durante el partido de vuelta de la Copa de Brasil que enfrentó a Fluminense y Fortaleza, informó la Policía Militar en sus redes sociales.

