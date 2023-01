Detenido se dio en la ‘jeta’ al tirarse de una patrulla en movimiento

En los últimos días se hizo viral, la particular forma en que un detenido intentó escapar de las autoridades, al lanzarse de una patrulla en movimiento.

El hombre se lanzó por la ventana del vehículo, y cayó de cara contra el pavimento, para luego ser nuevamente arrestado, sin haber dado ni un paso hacia la libertad, pero esta vez con gas pimienta en sus ojos y tremendo golpe en el rostro.

El hecho se presentó el pasado 31 de diciembre en la autopista 5 en Calgrove Boulevard, comunidad de Newhall, mientras el prisionero era trasladado del Centro Correccional del norte del Condado de Castaic, al Centro Médico del Condado de Los Ángeles.

Inmate Attempts Escape From Patrol Car back Window

News:

Newhall, California.— Video captured an inmate’s attempted escape from the back of a Los Angeles County Sheriff patrol car on Saturday.

The attempted escape took place at about 5 p.m Saturday on the 5 freeway. pic.twitter.com/qerh3jdyD9

— PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) January 2, 2023