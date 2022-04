«Nunca quise casarme con él» Salen a la luz detalles sobre el matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett

in

La novela en torno a Will Smith y el golpe a Chris Rock durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar parece no acabar. Ahora salieron a la luz nuevos detalles sobre la relación que lleva el actor con su esposa.

Desde este incidente, la Academia decidió vetar a Will Smith por 10 años, pero los detalles que se han revelado sobre el matrimonio entre los actores son los que más han llamado la atención en las redes sociales.

En las últimas horas, revivieron un video del show de Jada Pinket Smith en el que admitía que «no quería casarse con» con Will Smith.

«Estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven… Estaba embarazada y simplemente no sabía qué hacer», dice Jada en el segmento. A pesar de que Will estaba rendido a los pies de Jada, ella reveló que no tenía intenciones de casarse con el actor, aún sabiendo que estaba embarazada. La actriz admite que nunca estuvo de acuerdo con el concepto del matrimonio, y que solo aceptó hacerlo por insistencia de su madre.

Hay que recordar que la pareja se ha expresado públicamente sobre sus problemas maritales a lo largo de los años, hasta admitir que mantienen un matrimonio abierto. En 2020, Jada confesó que tuvo algo con el cantante de R&B, August Alsina en 2015. Incluso en uno de los episodios de Red Table Talk, la actriz habla con su esposo sobre el motivo que la llevó a tener otra relación.

