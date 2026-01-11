Resumen: Lo que comenzó como un viaje familiar desde Cartagena del Chairá (Caquetá) con destino a la ciudad de Medellín, terminó en una pesadilla de sangre y muerte sobre el viaducto de la represa El Quimbo, en el Huila

Detalles de la Masacre en el Huila: las víctimas se dirigían a Medellín desde Caquetá

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un viaje familiar desde Cartagena del Chairá (Caquetá) con destino a la ciudad de Medellín, terminó en una pesadilla de sangre y muerte sobre el viaducto de la represa El Quimbo, en el Huila. El pasado 6 de enero, una familia fue interceptada por hombres armados en la vía que conecta a los municipios de Garzón y El Agrado, desencadenando una tragedia sin precedentes.

En el vehículo viajaban un matrimonio, sus dos hijos de 14 y 9 años, y otro familiar.

El desespero de un padre y la sevicia de los criminales

Al verse acorralados por los delincuentes armados, los ocupantes del vehículo vivieron momentos de terror puro que dividieron la suerte de la familia:

El salto mortal: En un intento desesperado por escapar o evitar ser capturado, el padre de familia, Juan José Canizales (48 años), saltó desde el viaducto hacia la represa, cayendo desde una altura superior a los 30 metros. Tras 15 horas de búsqueda, organismos de socorro hallaron su cuerpo sin vida en las aguas de El Quimbo.

La masacre: Mientras tanto, en el vehículo, los sicarios abrieron fuego sin piedad. La madre, Yineth Soto Sánchez (40 años), y un familiar identificado como Ovier Martínez Vargas (51 años), fueron acribillados a sangre fría.

Los niños testigos: El joven de 14 años logró esconderse entre matorrales cercanos y luego dar aviso a las autoriaddes, mientras que unaa pequeña de 9 años permaneció al interior del vehículo. Ambos menores sobrevivieron, pero fueron testigos presenciales del asesinato de sus seres queridos.

¿Robo o secuestro?

Las autoridades del departamento del Huila se desplazaron al lugar para realizar la inspección técnica de los cadáveres y brindar protección a los menores sobrevivientes.

Aunque la primera hipótesis apunta a un presunto hurto del vehículo, los investigadores no descartan que se tratara de un intento de secuestro que salió mal ante la reacción de las víctimas. La brutalidad del ataque ha generado una ola de rechazo, pues los criminales dispararon directamente contra personas que no representaban una amenaza armada.

