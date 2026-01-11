Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Detalles de la Masacre en el Huila: las víctimas se dirigían a Medellín desde Caquetá

    Lo que comenzó como un viaje familiar desde Cartagena del Chairá hacia Medellín, terminó en una pesadilla de sangre y muerte

    Publicado por: SoloDuque

    Masacre en La Plata, Huila: entraron disparando y mataron a cuatro
    Foto de archivo.
    Detalles de la Masacre en el Huila: las víctimas se dirigían a Medellín desde Caquetá

    Resumen: Lo que comenzó como un viaje familiar desde Cartagena del Chairá (Caquetá) con destino a la ciudad de Medellín, terminó en una pesadilla de sangre y muerte sobre el viaducto de la represa El Quimbo, en el Huila

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que comenzó como un viaje familiar desde Cartagena del Chairá (Caquetá) con destino a la ciudad de Medellín, terminó en una pesadilla de sangre y muerte sobre el viaducto de la represa El Quimbo, en el Huila. El pasado 6 de enero, una familia fue interceptada por hombres armados en la vía que conecta a los municipios de Garzón y El Agrado, desencadenando una tragedia sin precedentes.

    En el vehículo viajaban un matrimonio, sus dos hijos de 14 y 9 años, y otro familiar.

    El desespero de un padre y la sevicia de los criminales

    Al verse acorralados por los delincuentes armados, los ocupantes del vehículo vivieron momentos de terror puro que dividieron la suerte de la familia:

    El salto mortal: En un intento desesperado por escapar o evitar ser capturado, el padre de familia, Juan José Canizales (48 años), saltó desde el viaducto hacia la represa, cayendo desde una altura superior a los 30 metros. Tras 15 horas de búsqueda, organismos de socorro hallaron su cuerpo sin vida en las aguas de El Quimbo.

    La masacre: Mientras tanto, en el vehículo, los sicarios abrieron fuego sin piedad. La madre, Yineth Soto Sánchez (40 años), y un familiar identificado como Ovier Martínez Vargas (51 años), fueron acribillados a sangre fría.

    Los niños testigos: El joven de 14 años logró esconderse entre matorrales cercanos y luego dar aviso a las autoriaddes, mientras que unaa pequeña de 9 años permaneció al interior del vehículo. Ambos menores sobrevivieron, pero fueron testigos presenciales del asesinato de sus seres queridos.

    ¿Robo o secuestro?

    Las autoridades del departamento del Huila se desplazaron al lugar para realizar la inspección técnica de los cadáveres y brindar protección a los menores sobrevivientes.

    Aunque la primera hipótesis apunta a un presunto hurto del vehículo, los investigadores no descartan que se tratara de un intento de secuestro que salió mal ante la reacción de las víctimas. La brutalidad del ataque ha generado una ola de rechazo, pues los criminales dispararon directamente contra personas que no representaban una amenaza armada.

    Aquí más Noticias de Colombia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.