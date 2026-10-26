Nuevos detalles del doble homicidio en Manrique: revelan identidades y la angustiosa búsqueda familiar

Resumen: El macabro desenlace fue precedido por más de 24 horas de angustia e incertidumbre para los allegados de Perea. De acuerdo con testimonios recogidos por los investigadores, el sábado 24 de octubre un pariente recibió una llamada desde Quibdó alertando que al profesional le habrían disparado.

Minuto30.com .- Nuevos y reveladores detalles salieron a la luz sobre el doble homicidio descubierto la mañana del domingo 25 de octubre en una vivienda ubicada en la carrera 31AA con calle 81A, en el barrio Manrique, nororiente de Medellín. Las autoridades confirmaron la identidad de las dos víctimas mortales, así como los indicios que apuntan a que el ataque con arma de fuego se habría perpetrado con varios días de anterioridad al hallazgo.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Leyson Perea Perea, de 38 años, quien ejercía como abogado y contador público, oriundo de Tadó (Chocó), y quien al parecer habría vivido en Cali; y Nohely Córdoba Palacios, de 34 años, residente en Quibdó. Según se conoció la mujer presentaba tres impactos por proyectil de arma de fuego y vestía un conjunto de short y top a rayas con un gorro de satín rosado; su cuerpo yacía sobre una cama, envuelto en una sábana y con signos visibles de descomposición. El cuerpo del abogado fue localizado sobre el piso, vestido con pantalón café, camisetas superpuestas y chanclas y con impactos de bala en su cabeza.

Sus familiares no sabían nada del abogado

El macabro desenlace fue precedido por más de 24 horas de angustia e incertidumbre para los allegados de Perea. De acuerdo con testimonios recogidos por los investigadores, el sábado 24 de octubre un pariente recibió una llamada desde Quibdó alertando que al profesional le habrían disparado.

Ante la alerta, sus familiares fueron hasta la residencia y llamaron desde la reja exterior sin recibir respuesta, por lo que emprendieron una infructuosa búsqueda por centros asistenciales y la sede de Medicina Legal. La confusión aumentó tras recibir posteriores versiones cruzadas que situaban el presunto atentado en Turbo o en Cartagena.

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La incertidumbre terminó en la mañana del domingo 25 de octubre, cuando otra llamada alertó nuevamente a la familia sobre la muerte del abogado. Varios allegados se desplazaron hasta el inmueble, ingresaron al edificio y tocaron con fuerza la puerta.

Al no obtener respuesta, se asomaron por la ranura inferior y avistaron el cuerpo tendido en el suelo. Desesperados, quebraron un vidrio para poder entrar y confirmar la tragedia, notificando de inmediato a la Policía Nacional. Al arribar las patrullas para asegurar la escena, descubrieron en la habitación el segundo cadáver.

En el lugar recolectaron cuatro vainillas percutidas de arma de fuego y tres teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo cadena de custodia para ser sometidos a análisis forense y rastreo de comunicaciones. Las autoridades analizan estos elementos y cotejan testimonios para esclarecer las circunstancias del doble crimen, establecer la fecha exacta de los hechos e identificar a los autores materiales e intelectuales.