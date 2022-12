«Estoy destruido y dolerá por mucho tiempo», afirma Neymar tras eliminación

in

Sao Paulo, 10 dic (EFE).- Neymar Jr, principal referente de la selección brasileña de fútbol, afirmó este sábado que está «destruido» y que «dolerá por mucho tiempo» la eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante el seleccionado de Croacia.

«Estoy destruido psicológicamente y esta, con seguridad, fue la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante diez minutos y luego caí a llorar sin parar. Dolerá por mucho tiempo, infelizmente», escribió Neymar en su perfil de Instagram.

El delantero del París Saint Germain anotó el viernes el gol de Brasil en el empate, 1-1, frente a Croacia, que al final se impuso en la definición por cobros desde el punto penalti y avanzó a las semifinales del Mundial de Qatar.

«Luchamos hasta el final y de eso tengo orgullo de mis compañeros porque no faltó empeño ni dedicación. El grupo merecía, Brasil merecía… Pero esa no era la voluntad de Dios. Valió por todo el sacrificio para sentir adentro el cariño de cada uno», apuntó.

El exjugador del Barcelona fue el último integrante de la selección brasileña en dejar la concentración en territorio catarí tras la disolución del grupo la noche del viernes.

«Gracias a todos por el apoyo y cariño con la selección. Infelizmente no dio. Gracias por todo mi Dios. Me diste todo y no puedo reclamar nada, solo agradecer por cuidarme. Toda honra y toda gloria para ti, independiente de las circunstancias», concluyó.

