Resumen: Una impresionante pelea se registró en el centro de Bogotá tras el partido entre Colombia y Venezuela. Videos en redes sociales muestran a ciudadanos enfrentándose con insultos y golpes.

¡Destrozaron todo! Hinchas venezolanos provocan el caos en Bogotá tras la derrota de su selección

La noche de este martes, una violenta riña en el centro de Bogotá alteró el orden público, luego de que grupos de ciudadanos colombianos y venezolanos se enfrentaran a las afueras del CC City U. El incidente se desató tras la transmisión del partido de fútbol entre las dos selecciones, que terminó con una victoria de Colombia por 6 a 3 en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Videos que circulan en redes sociales evidenciaron la magnitud de la confrontación, en la que vigilantes intentaron controlar la situación. Testigos aseguraron que los hechos se iniciaron con el primer gol de Venezuela, cuando un grupo de personas empezó a lanzar cerveza a los demás asistentes, un acto que no fue bien recibido por los espectadores.

La tensión escaló cuando Venezuela logró el empate a dos goles, lo que puso muy nerviosos a los asistentes. Terminada la primera parte, un grupo de «domiciliarios» habrían protagonizado la primera riña, a la que se sumaron otros grupos, en una pelea que se volvió masiva y violenta. Los testigos aseguran que había personas con armas blancas y que amenazaron con herir a los demás asistentes.

La situación se salió de control con el sexto gol de Colombia, que aseguró su victoria en las eliminatorias.

La derrota de Venezuela, sumada a la confirmación del no empate de Brasil en Bolivia, que dejó a Venezuela sin posibilidades de ir al repechaje, fue el detonante final de la riña, que terminó con un saldo de daños materiales y al parecer sin heridos.

La gente que se encontraba en el lugar huyó despavorida, mientras los protagonistas de la riña se gritaban e insultaban. El lugar quedó destrozado y los asistentes salieron con pánico por lo que acababa de pasar.

#ATENCIÓN. Una impresionante pelea se registra a esta hora en el centro de Bogotá, inmediaciones al CC City U. Grupo de ciudadanos venezolanos y colombianos se enfrentan violentamente tras el resultado del partido entre las dos selecciones. Vigilantes intentan controlar la riña. pic.twitter.com/uxh0GEYbIF — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 10, 2025 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Los venezolanos empezaron la gresca

Una testigo que compartió la historia en X, explicó que la confrontación se inició con el primer gol de Venezuela, cuando un grupo de venezolanos empezó a lanzar cerveza a los colombianos. La dinámica se mantuvo durante el partido, con ambos bandos devolviendo el «gesto».

El ambiente se volvió cada vez más tenso y, con el sexto gol de Colombia, la situación se salió de control. Se desató una pelea a puños entre los hinchas que terminó en un gran tropel.

Estaba viendo el partido en City U, metieron el 6 gol y se agarraron pic.twitter.com/Jd19xiga1v — Loren Sofía (@Soofisaurio) September 10, 2025

