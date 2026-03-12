Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El nuevo cronograma establece que la misión Artemis 2 despegará el 1 de abril de 2026 para realizar un vuelo tripulado de órbita lunar sin aterrizaje

¡Destino: La Luna! La NASA confirma el 1 de abril para el histórico lanzamiento de Artemis 2

Minuto30.com .- El cohete más potente del mundo está listo. Tras semanas de incertidumbre y reparaciones de alta complejidad, la NASA anunció oficialmente este jueves 12 de marzo que la misión Artemis 2 tiene “luz verde” para su despegue.

El gigante SLS (Space Launch System) volverá a la plataforma de lanzamiento con un objetivo claro: llevar a cuatro seres humanos a orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo.

El lanzamiento está programado para abrir su ventana este miércoles 1 de abril, tras superar una serie de obstáculos técnicos que obligaron a retrasar el calendario original de febrero.

Las reparaciones: El reto del helio y el hidrógeno

El camino no ha sido fácil. El SLS tuvo que regresar al edificio de ensamblaje (VAB) tras detectarse problemas críticos:

Fugas de helio: Se identificó un sello desplazado en el sistema de la etapa superior del cohete, un gas vital para presurizar los tanques de combustible. Los ingenieros ya validaron la reparación con pruebas de flujo exitosas.

Fugas de hidrógeno: Los escapes detectados en febrero fueron subsanados, garantizando que el llenado de combustible criogénico sea seguro para la tripulación.

Una tripulación para la historia

Artemis 2 no solo es una hazaña tecnológica, sino un símbolo de diversidad. La tripulación de cuatro astronautas romperá barreras históricas:

Christina Koch: Se convertirá en la primera mujer en viajar a las cercanías de la Luna.

Victor Glover: Será el primer astronauta negro en una misión lunar.

Reid Wiseman (Comandante) y Jeremy Hansen (Canadá): Completan el equipo que pasará 10 días en una trayectoria de “retorno libre” alrededor del satélite.

Calendario “lunar”

Bajo el liderazgo de su nuevo administrador, Jared Isaacman, la NASA ha reestructurado el calendario del programa lunar para mitigar los recientes retrasos y garantizar la seguridad de sus tripulaciones.

El nuevo cronograma establece que la misión Artemis 2 despegará el 1 de abril de 2026 para realizar un vuelo tripulado de órbita lunar sin aterrizaje, seguida por Artemis 3 a mediados de 2027, la cual se enfocará en probar el acoplamiento con naves de SpaceX o Blue Origin en órbita terrestre.

Finalmente, el momento más esperado llegará en 2028 con la misión Artemis 4, la cual marcará el histórico regreso del ser humano a la superficie lunar mediante un alunizaje tripulado, hito que no se alcanza desde hace 56 años