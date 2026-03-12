Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Destino: La Luna! La NASA confirma el 1 de abril para el histórico lanzamiento de Artemis 2

    Se espera que en próximos años nuevamente el hombre deje huella en la Luna

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen de archivo de La NASA. Foto: EFE
    Imagen de archivo de La NASA. Foto: EFE
    ¡Destino: La Luna! La NASA confirma el 1 de abril para el histórico lanzamiento de Artemis 2

    Resumen: El nuevo cronograma establece que la misión Artemis 2 despegará el 1 de abril de 2026 para realizar un vuelo tripulado de órbita lunar sin aterrizaje

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El cohete más potente del mundo está listo. Tras semanas de incertidumbre y reparaciones de alta complejidad, la NASA anunció oficialmente este jueves 12 de marzo que la misión Artemis 2 tiene “luz verde” para su despegue.

    El gigante SLS (Space Launch System) volverá a la plataforma de lanzamiento con un objetivo claro: llevar a cuatro seres humanos a orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo.

    El lanzamiento está programado para abrir su ventana este miércoles 1 de abril, tras superar una serie de obstáculos técnicos que obligaron a retrasar el calendario original de febrero.

    Las reparaciones: El reto del helio y el hidrógeno

    El camino no ha sido fácil. El SLS tuvo que regresar al edificio de ensamblaje (VAB) tras detectarse problemas críticos:

    Fugas de helio: Se identificó un sello desplazado en el sistema de la etapa superior del cohete, un gas vital para presurizar los tanques de combustible. Los ingenieros ya validaron la reparación con pruebas de flujo exitosas.

    Fugas de hidrógeno: Los escapes detectados en febrero fueron subsanados, garantizando que el llenado de combustible criogénico sea seguro para la tripulación.

    Una tripulación para la historia

    Artemis 2 no solo es una hazaña tecnológica, sino un símbolo de diversidad. La tripulación de cuatro astronautas romperá barreras históricas:

    Christina Koch: Se convertirá en la primera mujer en viajar a las cercanías de la Luna.

    Victor Glover: Será el primer astronauta negro en una misión lunar.

    Reid Wiseman (Comandante) y Jeremy Hansen (Canadá): Completan el equipo que pasará 10 días en una trayectoria de “retorno libre” alrededor del satélite.

    Calendario “lunar”

    Bajo el liderazgo de su nuevo administrador, Jared Isaacman, la NASA ha reestructurado el calendario del programa lunar para mitigar los recientes retrasos y garantizar la seguridad de sus tripulaciones.

    El nuevo cronograma establece que la misión Artemis 2 despegará el 1 de abril de 2026 para realizar un vuelo tripulado de órbita lunar sin aterrizaje, seguida por Artemis 3 a mediados de 2027, la cual se enfocará en probar el acoplamiento con naves de SpaceX o Blue Origin en órbita terrestre.

    Finalmente, el momento más esperado llegará en 2028 con la misión Artemis 4, la cual marcará el histórico regreso del ser humano a la superficie lunar mediante un alunizaje tripulado, hito que no se alcanza desde hace 56 años

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.