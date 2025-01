Después no digas que no te avisamos… Esta semana se va el agua en estos barrios de Medellín y Bello

Resumen: Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que habrá interrupciones programadas de agua para el lavado de tanques en los circuitos Los Mangos, Bello y París. En Medellín, se suspenderá el servicio de agua entre las 10:00 p.m. del 21 de enero y las 4:00 a.m. del 22 de enero en varios barrios, afectando a 8.241 usuarios. En Bello, la interrupción será entre las 7:00 p.m. del 22 de enero y las 4:00 a.m. del 23 de enero, impactando a 51.867 usuarios. Además, el 23 de enero, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., se suspenderá el servicio en algunos sectores de ambos municipios, afectando a 7.402 usuarios. Para más información, los usuarios pueden contactar la Línea de Atención al Cliente.