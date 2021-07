Video: Hotel en China se vino abajo, hay al menos un muerto y varios desaparecidos

Este lunes, 12 de julio, se conoció que un hotel en el este de China se desplomó y a hay al menos una persona muerta; se trata del hotel Siji Kaiyuan de Suzhou, el cual, al parecer, fue inaugurado en 2018 y contaba con 54 habitaciones.

Así lo informaron medios locales, en los que se conoció -además- que ya han rescatado a siete sobrevivientes entre los escombros y hay al menos 10 personas desaparecidas.

Los socorristas siguen trabajando en las labores de búsqueda y rescate para tratar de encontrar más sobrevivientes o cuerpos entre las ruinas del hotel.

Asimismo, las autoridades se encuentran investigando las causas del desplome de este hotel.

Noticia en desarrollo.

One person is dead and seven are injured after a hotel in Suzhou, a city in eastern China's Jiangsu province, collapsed on Monday afternoon. Another 10 people are still missing while a rescue operation is currently underway, according to the local government. pic.twitter.com/Pk2BXdiUMZ

— Sixth Tone (@SixthTone) July 12, 2021