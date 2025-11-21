¡Despertó para morir! Habitante de calle murió apuñalado por la espalda

Resumen: El desenlace fatal ocurrió después de las 4 de la mañana, cuando el habitante de calle intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió y se desplomó en el lugar.

Minuto30.com .- Un hombre, de entre 30 y 35 años y que hasta el momento no ha sido identificado, falleció la madrugada de este jueves 20 de noviembre tras recibir una mortal puñalada en la espalda, presumiblemente en medio de una pelea callejera.

La víctima, al parecer lesionada, se había acostado a dormir la noche del miércoles 19 de noviembre en una acera ubicada en la intersección de la calle 53 con carrera 52, en el centro de Medellín.

El desenlace fatal ocurrió después de las 4 de la mañana, cuando el habitante de calle intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió y se desplomó en el lugar.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La ciudadanía alertó a la Policía, que acudió al sitio. Al percatarse de la mortal herida que presentaba en la espalda, los agentes trasladaron de inmediato al hombre a un centro hospitalario. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció debido a la gravedad de la lesión, cuando eran las 6 de la mañana.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quién fue el responsable de la agresión.