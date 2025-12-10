¿Lo despertó? Fuerte temblor de magnitud 5.8 sacudió a medio Colombia esta madrugada

Resumen: El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica 24/7. Si usted sintió este sismo, se le invita a reportar su ubicación y percepción en el formulario oficial

Minuo30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informa que en la madrugada de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, se registró un movimiento telúrico de magnitud 5.8, el cual fue sentido en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Boletín emitido por la entidad, el evento ocurrió a las 03:27 hora local. El epicentro fue localizado a 11 kilómetros de la cabecera municipal de Los Santos (Santander), con una profundidad de 150 km.

Detalles Técnicos del Evento:

* Fecha y Hora: 2025-12-10, 03:27 a.m.

* Magnitud: 5.8

* Profundidad: 150 km (Sismo de profundidad intermedia)

* Localización: Latitud 6.85°, Longitud -73.14°

* Epicentro: Los Santos – Santander, Colombia.

Reporte de Percepción y Contexto Geológico:

Debido a la magnitud y la profundidad intermedia del sismo, las ondas sísmicas lograron propagarse con eficiencia, generando reportes de haber sido sentido fuertemente en el departamento de Santander, así como en Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Bogotá D.C.

El municipio de Los Santos se encuentra ubicado sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una zona geológica singular donde se concentra aproximadamente el 60% de la sismicidad de Colombia. Es habitual que en esta región se presenten sismos de profundidad intermedia (alrededor de 150 km) que, aunque se sienten con intensidad en la superficie, suelen causar menos daños estructurales que los sismos superficiales de igual magnitud.

Recomendaciones a la Ciudadanía

Las autoridades de gestión del riesgo y el SGC recuerdan a la población mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad:

* Verificar el estado de sus viviendas en busca de posibles grietas o daños estructurales.

* Tener listo un kit de emergencia familiar.

* Consultar siempre fuentes oficiales y evitar difundir rumores.

El Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica 24/7. Si usted sintió este sismo, se le invita a reportar su ubicación y percepción en el formulario oficial: sismosentido.sgc.gov.co.

Algunos de los reportes llegan desde Medellín, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Sabaneta, Duitama, Cúcuta, Armenia Quindío.

️ El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 a. m., registramos un #sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander. Este sismo tuvo una profundidad de alrededor de 150 km y fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de… pic.twitter.com/Hb4rktl6q1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

Aquí más Noticias de Colombia