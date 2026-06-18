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Resumen: Vecinos y transeúntes que se acercaron al lugar manifestaron una fuerte inquietud por la salud y la integridad del motociclista, evidenciada por un considerable charco de sangre que quedó en el sitio del siniestro.

¡Despertó a los vecinos! Se metió con la moto a una panadería en Laureles y acabó con «el entable»

Minuto30.com .- En la madrugada de este jueves 18 de junio, se registró un grave accidente de tránsito en el puente de la calle 78, en el sector de Laureles. Un motociclista perdió el control de su vehículo y terminó colisionando violentamente contra las instalaciones de una reconocida panadería de la zona.

Detalles del choque y daños materiales

El inusual siniestro causó conmoción en el sector y dejó considerables pérdidas materiales en la parte frontal del establecimiento comercial.

El conductor ingresó con su motocicleta hasta la zona de alimentos del local, estrellándose de frente contra el mobiliario.

La fuerza de la colisión derribó y destruyó la vitrina donde se exhibían los fritos y tumbó hasta el contenedor de los jugos.

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Atención de la emergencia y estado del conductor

El accidente generó una rápida movilización tanto de la comunidad como de los organismos de socorro:

Vecinos y transeúntes que se acercaron al lugar manifestaron una fuerte inquietud por la salud y la integridad del motociclista, evidenciada por un considerable charco de sangre que quedó en el sitio del siniestro.

Minutos después del incidente, hicieron presencia las autoridades de tránsito y los cuerpos de emergencia para acordonar la escena, brindar los primeros auxilios al conductor, quien habría resultado lesionado, y controlar la situación en el establecimiento comercial.