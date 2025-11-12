Resumen: Quienes lo tienen bajo resguardo destacan que el can se encuentra en muy buena condición física, con un pelaje brillante y aspecto saludable, incluso "gordito"

¡Desorientado y solito! Perrito fue hallado en la Loma de los Bernal ¿es suyo?

Minuto30.com .- Un perrito fue encontrado deambulando solo y sin compañía en el sector de la Loma de Los Bernal, en Belén. La mascota fue hallada la noche del 11 de noviembre en las inmediaciones del Farmatodo ubicado en esta concurrida loma, despertando la preocupación de quienes lo rescataron, dado que lucía desorientado.

Quienes lo tienen bajo resguardo destacan que el can se encuentra en muy buena condición física, con un pelaje brillante y aspecto saludable, incluso «gordito». Estas características sugieren que el perrito no lleva mucho tiempo perdido y que posiblemente tiene una familia que lo está buscando desesperadamente en el sector.

Se hace un llamado urgente a la comunidad de Belén y zonas aledañas. Si usted reconoce a esta mascota o tiene cualquier información sobre sus dueños, por favor, comuníquese de inmediato. La intención es reunirlo lo antes posible con su hogar.

Para aportar cualquier dato o confirmar la identidad del perrito, comuníquese al WhatsApp 3008994006. Se ruega compartir esta información en redes sociales y grupos vecinales para asegurar el rápido reencuentro familiar.

