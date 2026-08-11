¡Desolación en Cali! Alcalde confirma 40 edificios colapsados, 188 desaparecidos y 37 rescatados tras el terremoto

Resumen: El alcalde Alejandro Eder entregó un nuevo balance en Cali tras el sismo: 40 edificios colapsados y 188 desaparecidos. Tropas nacionales llegan en apoyo.

Minuto30.com .- La magnitud de la tragedia que enfrenta la capital del Valle del Cauca ha dejado al país entero sin palabras. En un sentido y doloroso pronunciamiento, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se dirigió a la ciudadanía para entregar el balance oficial de los estragos que dejó el devastador sismo en la ciudad.

Con un mensaje que mezcló el luto por la devastación con la férrea voluntad de no rendirse, el mandatario confirmó que las labores de búsqueda entre los escombros no se detendrán ni un solo minuto. «Hoy Cali y el Valle vivimos una tragedia que nos duele profundamente… Cada vida cuenta y no vamos a parar mientras haya alguien que podamos encontrar», expresó Eder.

Hoy Cali y el Valle vivimos una tragedia que nos duele profundamente. Tan solo en Cali, tenemos 40 edificios totalmente colapsados, 188 personas reportadas como desaparecidas y 37 personas que ya hemos logrado rescatar. Cada vida cuenta y no vamos a parar mientras haya alguien… pic.twitter.com/vGF4RzjzD7 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

El trágico balance estructural y humano

La fuerza del movimiento telúrico golpeó con extrema violencia la infraestructura residencial y comercial de la ciudad. El consolidado entregado por el Puesto de Mando Unificado revela un escenario crítico que requiere de toda la capacidad operativa del Estado.

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Los 37 rescates exitosos se han convertido en el principal motor anímico para los bomberos, miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja que llevan trabajando ininterrumpidamente desde la madrugada.

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Despliegue masivo y solidaridad nacional

Ante la inmensa labor que representa remover los escombros de 40 edificaciones, la Alcaldía solicitó refuerzos inmediatos. El Gobierno Nacional y las administraciones de otras ciudades respondieron al llamado de auxilio de manera contundente.

El alcalde confirmó que 600 tropas de las Fuerzas Militares (incluyendo ingenieros especializados) ya se encuentran desplegadas en el terreno, y se espera el arribo de 400 a 500 efectivos adicionales durante la madrugada. A este contingente se suman 232 rescatistas enviados solidariamente desde Bogotá, Yopal, Pasto, Buga y Popayán.

Toque de queda inamovible

Para garantizar que esta inmensa movilización de maquinaria pesada, ambulancias y personal de rescate pueda operar sin interferencias, Alejandro Eder ratificó la medida de orden público anunciada previamente: Cali se mantiene bajo toque de queda desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del martes.

Las excepciones aplican estrictamente para rescatistas, voluntarios autorizados, personal médico, Fuerza Pública, transporte público y periodistas.

«Caleños: no estamos solos. De esta tragedia vamos a salir juntos, unidos por las víctimas y por nuestra ciudad. Hoy, más que nunca, Cali somos todos», concluyó el mandatario, enviando un mensaje de resiliencia en medio de la noche más difícil que ha vivido la ciudad en su historia reciente.