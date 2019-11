Desnuda y junto a su bebé, así se encontraba la novia de un jugador del Leicester cuando se entraron a robar a su casa

Emma Hickman de 22 años se encontraba en su cama desnuda junto a su bebé de 6 semanas, producto de su relación con el jugador del Leicester City, Demarai Gray, cuando 4 sujetos armados ingresaron a su vivienda para robar.

El hecho se presentó en West Midland, Inglaterra, cuando la mujer se encontraba durmiendo en su dormitorio, así lo narró la propia víctima ante la corte, “estaba acostada cuando alguien entró de repente a la habitación, no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que vi el cuchillo que traía, yo no tenía ropa puesta y permanecí bajo las cobijas”.

Continuó declarando que “me dijeron que no me moviera y me preguntaron por las joyas, todos tenían armas, uno de ellos llevaba un machete, parecía una espada”.

Finalmente tras intimidarla, amenazar con herir a su madre que estaba por llegar y llamar ‘basura’ a su esposo, los sujetos emprendieron la huida en un carro robado, llevándose consigo un total de 24 mil libras esterlinas en joyería, alrededor de 107 millones de pesos.