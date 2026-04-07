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    Desnuda, arrodillada, mordida y apuñalada: así la hallaron en la habitación 316 ¿quién es?

    El individuo salió de la habitación 316 la mañana de este lunes, con un bolso negro

    Publicado por: SoloDuque

    mujer hallada muerta en la habitacion 316

    Minuto30.com .- Un macabro hallazgo interrumpió la jornada de este martes en un hotel del sector de La Candelaria (Comuna 10). Hacia las 11:40 de la mañana, el personal de servicio encontró en la habitación #316 el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba múltiples heridas y signos de una violencia desproporcionada.

    La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida legalmente, fue hallada en una posición que evidencia la crueldad del ataque: arrodillada y boca abajo, con el torso sobre la cama y las piernas en el piso, completamente despojada de sus prendas de vestir.

    Detalles de la sevicia y signos de violencia

    Según versiones extraoficiales, el ataque con arma cortopunzante estaría cargado de odio; presentaba 2 heridas en el cuello, 1 herida en la barbilla; una más detrás de la oreja izquierda.

    Y como si esto fuera poco, tenía 2 mordiscos en la espalda, lo que sugiere un ensañamiento físico antes de su muerte.

    En el lugar no se hallaron documentos, bolso ni teléfono celular de la mujer, lo que podría apunta a que el agresor intentó retrasar su identificación.

    Pistas para la identificación: Un tatuaje detrás de la oreja

    El cuerpo fue declaradado como “No Identificado” sin embargo hay una pista clave. Detrás de una de sus orejas, la mujer posee un tatuaje con el nombre “Milena”.

    Se espera que este detalle permita a sus familiares reconocerla en las instalaciones de Medicina Legal.

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    Cronología del ingreso y el sospechoso

    Testigos del hotel informaron que la mujer era conocida en el lugar, pues solía pernoctar con diferentes personas, aunque nunca por más de tres horas. Sin embargo, la tarde del lunes 6 de abril, la situación cambió.

    Ingresó en horas de la tarde con un hombre que ella misma identificó como su pareja sentimental, a diferencia de otras ocasiones, pagó por un servicio de 12 horas.

    Se conoció que el hombre, presunto asesino de la mujer, habría huído del hotel la mañana de este lunes, a eso de las 9:00 a. m..

    Descripción del presunto feminicida

    Reportan que el individuo vestía camisa negra, chaqueta gris, jeans azules, tenis negros y portaba un bolso negro, al momento de abandonar el establecimiento.

    Autoridades investigan minuciosamente para rastrear la ruta de escape del sujeto.

    Las autoridades activaron la ruta de atención para casos de violencia contra la mujer y se espera que en las próximas horas se emita una orden de captura.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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