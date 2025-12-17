Desmontando a Larsson

Resumen: De Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist poco hay para rememorar. Ella orbita alrededor de Svala como la tía que oportunamente aparece para resolver problemas que requieren más violencia de la que le permitiría el lector a una chiquilla menor de edad, mientras él hace cameos intrascendentes a la cabeza del diario local

Duele mucho ver a lo que ha quedado reducida la saga Millennium veinte años después de “Los Hombres que no Amaban a las Mujeres”, aquel bombazo literario que nadie esperaba pero que cambiaría la tradición literaria sueca para siempre. De la trilogía original que conquistó con pendones gigantes de pared completa la Feria del Libro de 2012, sólo nos queda un bonito recuerdo nostálgico, pues la octava entrega de la franquicia, “Los Colmillos del Lince”, de la mano de Karin Smirnoff, tercera pluma que se pone al volante, pasó por las estanterías del mundo sin pena ni gloria, demostrando tristemente la fatiga que acusa la historia de Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist.

La historia continúa donde la dejamos tras el rocambolesco final de “Las Garras del Águila”. La joven Svala Hirak, una versión en miniatura de Lisbeth Salander y hacia quien ha girado todo el protagonismo, vaga huérfana por el mundo tras haber perdido a su madre a manos del despiadado Marcus Branco por culpa de un disco duro lleno de criptomonedas. Svala ha crecido en el dolor de la pérdida y ahora es una activista ecológica, que quiere evitar que se reabra una mina en el remoto pueblo de Gasskas al tiempo que se bate entre la venganza contra Branco y sus secuaces y el temor de que los miembros de su familia que le quedan paguen las consecuencias de su vendetta personal.

De Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist poco hay para rememorar. Ella orbita alrededor de Svala como la tía que oportunamente aparece para resolver problemas que requieren más violencia de la que le permitiría el lector a una chiquilla menor de edad, mientras él hace cameos intrascendentes a la cabeza del diario local para cotizar las semanas que le faltan para su jubilación. Del periodista estrella y la hacker todopoderosa que un día hicieron temblar a los hombres más poderosos de Estocolmo desde las páginas de una revista de investigación ya no queda prácticamente nada. Es que ni revista hay ya, pues Millennium, protagonista que no en vano da el nombre a la saga entera, primero pasó a podcast y luego simplemente desapareció, y con ella, la identidad misma de los libros.

Y ese es un buen resumen de la segunda trilogía, escrita por David Lagercrantz, y de lo que va de la tercera con Smirnoff: ambas se han dedicado a desmontar el legado de Stieg Larsson, creador del universo Millennium y quien se infartó poco después de entregar el manuscrito del tercer tomo. Entrega tras entrega, todos los entrañables personajes fundacionales que nos fascinaron han corrido la misma suerte de una u otra forma, mientras las bases del fenómeno colapsan bajo el peso de una marca que no se quiere dejar morir, pero que con cada nueva novela parece estar siendo forzada a aguantar una agonía larga y dolorosa rumbo a la absoluta irrelevancia.

Seguramente en dos años Smirnoff cerrará este arco narrativo con la entrega final de su trilogía que, con algo de suerte y por respeto a la memoria de Larsson, esperemos sea la última.