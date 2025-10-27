Resumen: Las autoridades han iniciado la investigación para identificar el cuerpo y a los responsables de este violento acto que no dejó capturados.

¡Desmembrado en una caja de cartón! Hallan cuerpo con un mensaje aterrador, en Copacabana

Minuto30.com .- Una escena de terror se registró este lunes 27 de octubre en la zona rural de Copacabana, Antioquia, tras el hallazgo de restos humanos en circunstancias extremadamente violentas. El cuerpo fue encontrado dentro de una caja de cartón abandonada, lo que sugiere un posible ajuste de cuentas.

El macabro hallazgo se produjo sobre las 11:30 a.m. en la vereda Nemqueteba. Una persona que transitaba por este sector desolado descubrió la caja de cartón a un costado de la carretera, sobre un canal de aguas lluvias, e inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Restos Desmembrados Envueltos en Plástico:

Al inspeccionar la caja, fueron encontrados cuatro paquetes envueltos en papel chicle, que contenían, al parecer, un cuerpo desmembrado. La identidad de la víctima y el modo exacto del asesinato son desconocidos.

La aterradora nota que dejaron dentro de la caja

Según versiones extraoficiales, al interior de la caja de cartón fue hallada una nota con una sola palabra: «RATA». Este mensaje apunta a que el homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas.

Las autoridades han iniciado la investigación para identificar el cuerpo y a los responsables de este violento acto que no dejó capturados.

