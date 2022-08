in

Una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, logró la judicialización de cuatro personas que, al parecer, operaban un matadero clandestino de cerdos en Cartago (Valle del Cauca).

Según el informe de la Fiscalía, el lugar que se encontraba instalado en una vivienda, no cumplía con las condiciones de salubridad ni reunía los requisitos básicos de cuidado de los porcinos.

El cierre del lugar, se dio a través de una diligencia de registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía y realizada por unidades de la Policía Nacional: “Se constató que los cerdos eran sometidos a situaciones adversas y de estrés durante varios días. Posteriormente, eran sacrificados mediante métodos artesanales y en lugares no aptos para esta actividad”, informó la Fiscalía.

Para más noticias de Colombia, ingrese aquí.

La carne de estos cerdos estaba en buenas condiciones

El ente investigador añadió que la carne obtenida en este matadero no sería apta para el consumo humano: “Al parecer, no cumplía los requerimientos sanitarios exigidos para cualquier alimento, su traslado y comercialización se hacía sin conservar la cadena de frío, y no tenía autorización de las autoridades de salud o registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)”.

Además, las entidades ambientales de la localidad y del departamento emitieron un concepto

Desfavorable del sitio, ya que encontraron vertimientos indebidos, y manejo inadecuado

de los residuos y lixiviados provenientes del sacrificio.

Los cuatro sujetos deberán responder por los delitos de maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos.