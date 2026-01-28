Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Se descubrió que la red pagó 12 millones de euros a la familia de un tripulante que murió durante un alijo, con el único fin de garantizar su silencio y evitar que la policía rastreara los nexos de la estructura.

Desmantelan red internacional que introdujo más 57 toneladas de cocaína a Europa en el ultimo año

Minuto30.com .- En una operación sin precedentes coordinada por la Policía Nacional de España, con la colaboración de la DEA, Europol y autoridades de Colombia, se logró la desarticulación de la red criminal más poderosa dedicada al tráfico de cocaína a través de ríos y océanos. La gigantesca redada dejó 105 detenidos y la incautación de más de 10 toneladas de droga.

La estructura criminal no solo controlaba las rutas marítimas, sino que había convertido el río Guadalquivir y las costas de Canarias, Marruecos y Portugal en su centro de operaciones logísticas.

Cifras de una operación colosal

El balance de la ofensiva, ejecutada en dos fases, revela el poderío económico de esta organización:

Detenidos: 105 personas en 49 registros simultáneos.

Droga incautada: 10.400 kilos de cocaína.

Flota intervenida: 30 embarcaciones de alta velocidad y 70 vehículos.

Tecnología: Dos hexacópteros, inhibidores de frecuencia, amplificadores de señal WIFI en alta mar y teléfonos satelitales.

Dinero y activos: Más de 800.000 euros en efectivo y seis inmuebles de lujo.

Plataformas logísticas en medio del océano

Lo que más sorprendió a los investigadores de la NCA y la DEA fue la capacidad logística de la red. Los traficantes crearon verdaderas “plataformas acuáticas” en alta mar, donde los pilotos de las narcolanchas permanecían hasta un mes embarcados.

Embarcaciones menores les suministraban:

Combustible: Usaban centros de almacenaje con más de 100.000 litros de gasolina.

Víveres y ropa: Suministros básicos para los “notarios” (encargados de vigilar la droga).

Tecnología: Equipos de comunicación encriptada para contactar con los “buques nodriza” que traían la droga desde Colombia y Brasil.

El precio del silencio: 12 millones de euros

La peligrosidad y el hermetismo de la organización eran extremos. Se descubrió que la red pagó 12 millones de euros a la familia de un tripulante que murió durante un alijo, con el único fin de garantizar su silencio y evitar que la policía rastreara los nexos de la estructura.

Conexión Internacional y el “Narcosubmarino”

La investigación determinó que esta red fue responsable de introducir 57.000 kilos de cocaína en Europa solo en el último año. Gracias a la inteligencia compartida con autoridades de Portugal, se logró interceptar un semisumergible con 6.600 kilos de la sustancia.

La operación, cofinanciada por la Unión Europea, atacó el corazón financiero del grupo en el Campo de Gibraltar, desmantelando el mayor centro de lavado de activos y distribución de tecnología segura para narcotraficantes en Andalucía.