Resumen: Cayeron 23 integrantes de las bandas 'La Esperanza’ y ‘Perseo’ en Suba y Bosa, Bogotá. Las estructuras vendían drogas empacadas en dulces cerca de colegios y están vinculadas a cinco homicidios.

‘La Esperanza’ y ‘Perseo’ ofrecían drogas escondidas en dulces en parques y colegios en Bogotá

Un contundente operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación logró desmantelar dos peligrosas bandas criminales denominadas ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’, responsables de inundar de estupefacientes las localidades de Suba y Bosa.

La acción policial, que incluyó 18 diligencias de allanamiento, culminó con la captura de 23 hombres y mujeres sindicados de pertenecer a estas estructuras.

La investigación reveló el alarmante modus operandi de estas organizaciones. Las bandas se dedicaban a la distribución de drogas en entornos especialmente sensibles, como parques y, de manera preocupante, cerca de colegios.

Videos y seguimientos de agentes encubiertos evidenciaron que el principal engaño utilizado era empacar y vender estupefacientes escondidos en dulces, un método que busca atraer y facilitar el acceso a la droga a menores de edad.

El impacto criminal de estas redes iba más allá del microtráfico. A las estructuras ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’ se les atribuye también la participación directa en al menos cinco homicidios en la ciudad. Se estima que las rentas criminales de estas dos bandas alcanzaban la exorbitante cifra de $200 millones de pesos mensuales.

La Policía de Bogotá y la Fiscalía concentraron sus esfuerzos en la capital, logrando la captura de los 23 integrantes. Las autoridades han puesto a los capturados a disposición judicial para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y, presuntamente, por los homicidios cometidos.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana. Se recordó a la población la Línea de Emergencias 123 para denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia.

