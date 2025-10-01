Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Desfalco multimillonario deja a Apartadó fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025

    • Desfalco multimillonario deja a Apartadó fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025

    Desfalco multimillonario deja a Apartadó fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025
    Apartadó queda fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025 por grave crisis financiera y desfalco multimillonario en el IMDER. Foto: Para ilustrar - Tomada de Facebook - IMDER Apartadó / Créditos al autor
    Compartir:
    • Desfalco multimillonario deja a Apartadó fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025

    Resumen: Debido a una grave crisis financiera y a un déficit total de 7.000 millones de pesos, incluyendo un desfalco de 3.500 millones detectado por la actual Administración, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Apartadó (IMDER) ha tomado la lamentable decisión de no participar en los Juegos Regionales y Departamentales de 2025. Esta falta de recursos imposibilita financiar la delegación de niños, niñas y jóvenes, obligando a la entidad a priorizar la estabilidad económica para garantizar la sostenibilidad de los procesos deportivos futuros, aunque mantienen su compromiso de seguir promoviendo el deporte y buscando soluciones para que los deportistas del municipio vuelvan a competir a nivel regional y nacional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El IMDER del municipio de Apartadó no participará en los Juegos Regionales y Departamentales 2025.

    La ausencia se da debido a una grave crisis financiera, según informó el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Apartadó.

    La decisión obedece a un déficit financiero total de 7.000 millones de pesos y, específicamente, a un desfalco de 3.500 millones de pesos que fue detectado al inicio de la actual Administración.

    El IMDER lamentó profundamente la situación, señalando que la falta de recursos impide financiar la participación de los niños, niñas y jóvenes de Apartadó en las justas deportivas.

    Desfalco multimillonario deja a Apartadó fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025

    La Administración se ve obligada a priorizar la recuperación de la estabilidad económica para poder garantizar procesos deportivos sostenibles en el futuro, indicaron.

    A pesar de esta crisis, el IMDER Apartadó que tienen su compromiso de seguir trabajando en la promoción del deporte, la recreación y la actividad física.

    La entidad afirmó que continuará gestionando soluciones para que los jóvenes del municipio puedan volver a ser protagonistas en diferentes escenarios deportivos a nivel regional y nacional.

    La noticia impactó el deporte departamental, teniendo en cuenta que los de la subregión de Urabá son de los principales rivales a vencer por delegaciones protagonistas como Medellín y Envigado.

    558006002 1251874200313210 3022431060220323724 n 1

    Comunicado Oficial – IMDER Apartadó

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    El Criterium Medellín arranca con un espectáculo de ciclismo en el Aeroparque Juan Pablo II

    “Muy difícil jugar contra 12” Real Cartagena se quejó del árbitro del juego contra Jaguares, por pitar penal inexistente

    Lima y Ayacucho reciben a jefes de misión para afinar los Juegos Bolivarianos 2025

    ¡Pongan subtítulos! Jugadores de Colombia vivieron un gracioso momento al no entender el inglés del árbitro

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡Se les acabó la rachita! Atlético Nacional, con técnico de ADN verdolaga, derrotó a Millonarios 2-0

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima

    ¡El equipo de las remontadas, lo volvió a hacer! DIM derrotó 3-2 al Tolima


    [grupos] [fixture items="7"]