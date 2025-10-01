El IMDER del municipio de Apartadó no participará en los Juegos Regionales y Departamentales 2025.

La ausencia se da debido a una grave crisis financiera, según informó el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Apartadó.

La decisión obedece a un déficit financiero total de 7.000 millones de pesos y, específicamente, a un desfalco de 3.500 millones de pesos que fue detectado al inicio de la actual Administración.

El IMDER lamentó profundamente la situación, señalando que la falta de recursos impide financiar la participación de los niños, niñas y jóvenes de Apartadó en las justas deportivas.

Desfalco multimillonario deja a Apartadó fuera de los Juegos Deportivos Departamentales 2025

La Administración se ve obligada a priorizar la recuperación de la estabilidad económica para poder garantizar procesos deportivos sostenibles en el futuro, indicaron.

A pesar de esta crisis, el IMDER Apartadó que tienen su compromiso de seguir trabajando en la promoción del deporte, la recreación y la actividad física.

La entidad afirmó que continuará gestionando soluciones para que los jóvenes del municipio puedan volver a ser protagonistas en diferentes escenarios deportivos a nivel regional y nacional.

La noticia impactó el deporte departamental, teniendo en cuenta que los de la subregión de Urabá son de los principales rivales a vencer por delegaciones protagonistas como Medellín y Envigado.

