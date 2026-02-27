Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La brecha entre ciudades sigue siendo el principal desafío para las políticas públicas

Desempleo en Colombia baja al 10,9%, pero crecen «los inactivos» que dejan de buscar trabajo

Minuto30.com .- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la Tasa de Desocupación (TD) nacional para enero de 2026 se ubicó en 10,9%, logrando una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 (11,6%). Sin embargo, este descenso se da en un contexto de caída en la participación laboral activa.

Brecha de Género: Una reducción histórica

La contracción de la brecha de género es uno de los hitos del reporte, pasando de 7,2 p.p. a 5,2 p.p. en un año:

Hombres: 8,7% de desocupación.

Mujeres: 13,8% de desocupación.

Dato clave: La ocupación femenina creció con mayor fuerza, sumando miles de nuevas trabajadoras al sistema, a pesar de mantener una tasa más alta que la de los hombres.

Comportamiento Sectorial e Informalidad

La economía mostró una dinámica mixta en la creación de puestos de trabajo:

Impulsores: Los servicios sociales y la industria manufacturera lideraron la contratación.

Retrocesos: El sector comercio sufrió un fuerte debilitamiento en su fuerza laboral.

Informalidad: Cayó 1,1 p.p. a nivel nacional, situándose en 55,0%, mientras que en las grandes ciudades este indicador es mucho más eficiente, alcanzando apenas el 40,3%.

Desigualdad Regional y Juventud

La brecha entre ciudades sigue siendo el principal desafío para las políticas públicas:

Líderes en empleo: Bogotá D.C. (7,5%) y Manizales (7,7%).

En crisis: Quibdó mantiene cifras alarmantes con un 24,6% de desempleo general y un 30,9% en la población joven.

Aumento de la población inactiva

A pesar de la mejora en la tasa de desocupación, la Tasa Global de Participación (TGP) cayó al 63,6%. Este fenómeno se explica por un incremento significativo de 410 mil personas que pasaron a estar “fuera de la fuerza de trabajo”.

Esto sugiere que la reducción del desempleo no se debe únicamente a la creación de nuevos puestos, sino a que miles de colombianos han dejado de buscar empleo activamente para dedicarse a labores del hogar, estudio o jubilación, convirtiéndose en “inactivos” para la estadística oficial.