Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Desde un bar lo huelen! Habitante de calle murió por la Estación Prado

    La Policía ha sido notificada y se espera la llegada de las unidades de criminalística

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía
    ¡Desde un bar lo huelen! Habitante de calle murió por la Estación Prado

    Resumen: En el centro de Medellín, se ha reportado el hallazgo del cuerpo de un habitante de calle. El suceso tuvo lugar justo al frente de la estación Prado Centro del Metro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En el centro de Medellín, se ha reportado el hallazgo del cuerpo de un habitante de calle. El suceso tuvo lugar justo al frente de la estación Prado Centro del Metro.

    La alerta a las autoridades fue dada hace pocos minutos por personas que se encontraban en un bar cercano. Los ciudadanos percibieron olores fétidos que emanaban del cuerpo inerte, lo que sugiere que el fallecimiento pudo haberse producido hace algún tiempo.

    La Policía ha sido notificada y se espera la llegada de las unidades de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente para determinar la identidad y las causas de la muerte del hombre.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Foto: Cortesía

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.