¡Desde un bar lo huelen! Habitante de calle murió por la Estación Prado

Minuto30.com .- En el centro de Medellín, se ha reportado el hallazgo del cuerpo de un habitante de calle. El suceso tuvo lugar justo al frente de la estación Prado Centro del Metro.

La alerta a las autoridades fue dada hace pocos minutos por personas que se encontraban en un bar cercano. Los ciudadanos percibieron olores fétidos que emanaban del cuerpo inerte, lo que sugiere que el fallecimiento pudo haberse producido hace algún tiempo.

La Policía ha sido notificada y se espera la llegada de las unidades de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente para determinar la identidad y las causas de la muerte del hombre.

