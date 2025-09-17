Hostigada la base del Ejército ubicada en La Montañita, en Anorí, por parte de las disidencias farc. Capturas de video
¡Desde las montañas! Disidencias farc hostigaron base del Ejército en Anorí y quedó en video

Resumen: Según el mandatario, la disputa en la región se debe a las rentas criminales por la minería ilegal y la coca. En respuesta al ataque, el alcalde de Anorí expedirá medidas administrativas como el toque de queda y la restricción de parrilleros

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta de X que la base del Ejército Nacional en La Montañita, Anorí, fue hostigada por disidencias de las FARC.

El ataque, que fue repelido por los soldados, no dejó heridos entre civiles ni uniformados.

Según el mandatario, la disputa en la región se debe a las rentas criminales por la minería ilegal y la coca. En respuesta al ataque, el alcalde de Anorí expedirá medidas administrativas como el toque de queda y la restricción de parrilleros, con el fin de garantizar la seguridad en el municipio.

