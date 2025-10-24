Resumen: Jhorman David Mora Silva habría seleccionado al adolescente que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Las evidencias indican que todas estas coordinaciones presuntamente las realizó desde su lugar de reclusión.

¡Desde la cárcel hizo la llamada! Judicializan al que habría convencido al adolescente para que matara a Miguel Uribe Turbay

Las Fiscalía General de la Nación tiene elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible participación de Jhorman David Mora Silva en la selección del adolescente que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

Mora Silva, quien fue capturado en mayo del año en curso y permanece privado de la libertad en atención a una condena en su contra por el delito de hurto, habría contactado por videollamada al menor de edad y convencido de ejecutar el ataque armado. Posteriormente, lo comunicó con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o «costeño», para coordinar el atentado.

Las evidencias indican que todas estas coordinaciones presuntamente las realizó desde su lugar de reclusión.

De acuerdo con la investigación, este hombre haría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá.

