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    Desde enero desapareció Ender Orangel en el Popular y nadie sabe nada de él ¡lo estamos buscando!

    Se hace un llamado a la solidaridad de los habitantes de Medellín y del departamento de Antioquia para compartir este boletín y mantenerse atentos.

    Publicado por: SoloDuque

    desap ander orangel
    Desde enero desapareció Ender Orangel en el Popular y nadie sabe nada de él ¡lo estamos buscando!

    Resumen: Si tienes información, por mínima que parezca, sobre los lugares que frecuentaba, su paradero actual o las circunstancias de su desaparición, es fundamental actuar de manera responsable

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades y la comunidad solicitan la colaboración ciudadana urgente para dar con el paradero de Ender Orangel Bueno Pinto, quien se encuentra desaparecido desde el primer mes del año en la ciudad de Medellín.

    La difusión de esta información es vital para agilizar las labores de búsqueda y lograr que regrese a su entorno familiar.

    Datos clave para su identificación

    Nombre completo: Ender Orangel Bueno Pinto

    Edad: 40 años

    Sexo e Identidad de Género: Masculino

    Nacionalidad: Colombiano

    Lugar de desaparición: Barrio Popular, Medellín (Antioquia)

    Fecha de desaparición: 25 de enero de 2026

    Prendas de vestir: Se desconoce la ropa que llevaba en el momento en que fue visto por última vez.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si tienes información, por mínima que parezca, sobre los lugares que frecuentaba, su paradero actual o las circunstancias de su desaparición, es fundamental actuar de manera responsable.

    Ppara reportar información sobre personas desaparecidas comuníquese:

    El Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía.

    La línea única de emergencias 123.

    La línea gratuita nacional de la Fiscalía 122.

    Se hace un llamado a la solidaridad de los habitantes de Medellín y del departamento de Antioquia para compartir este boletín y mantenerse atentos.

    BOLETIN ENDER ORANGEL BUENO PINTO page 0001

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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