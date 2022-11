Desde el espacio se ve punto negro tras apagón por bombardeo en Ucrania

En una imagen satelital compartida por la Nasa, se puede observar la grave situación que se presenta en Ucrania, por la falta de energía, a causa de los bombardeos rusos hacia la infraestructura eléctrica.

Los constantes apagones en todo el país, ponen en riesgo a la población, debido a las bajas temperaturas por el invierno.

Desde el espacio se observa un punto negro en el territorio Ucraniano, que deja ver la grave emergencia generada a raíz de la falta de electricidad.

Europe from space yesterday, 23rd November.

Notice the territory of Ukraine – the whole country experienced a blackout.

And Russia keeps saying it never targets civilians…

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 24, 2022