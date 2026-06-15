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    Desde el 7 de junio desapareció la menor Shaira Cecilia en La Avanzada ¿la ha visto?

    Cualquier dato que pueda ayudar a su pronta localización es de vital importancia. Si la has visto o conoces su paradero, por favor comunícate urgente

    Publicado por: SoloDuque

    desap shaira
    Desde el 7 de junio desapareció la menor Shaira Cecilia en La Avanzada ¿la ha visto?

    Resumen: Cualquier dato que pueda ayudar a su pronta localización es de vital importancia. Si la has visto o conoces su paradero, por favor comunícate de manera urgente

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    Minuto30.com .- Familiares y autoridades solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de una adolescente, reportada como desaparecida en la capital antioqueña.

    Shaira Cecilia Gil Florez de 14 años, fue vista por última vez el 7 de junio de 2026en el sector La Avanzada parte alta, Medellín

    Línea de contacto para información

    Cualquier dato que pueda ayudar a su pronta localización es de vital importancia. Si la has visto o conoces su paradero, por favor comunícate de manera urgente al número celular 318 532 4129.

    Se agradece a la comunidad compartir y difundir esta información para facilitar su regreso a casa.

    BOLETIN DE DESAPARICION SHAIRA CECILIA GIL FLOREZ page 0001

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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