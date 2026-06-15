Desde el 7 de junio desapareció la menor Shaira Cecilia en La Avanzada ¿la ha visto?

Resumen: Cualquier dato que pueda ayudar a su pronta localización es de vital importancia. Si la has visto o conoces su paradero, por favor comunícate de manera urgente
Minuto30.com .- Familiares y autoridades solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de una adolescente, reportada como desaparecida en la capital antioqueña.
Shaira Cecilia Gil Florez de 14 años, fue vista por última vez el 7 de junio de 2026en el sector La Avanzada parte alta, Medellín
Línea de contacto para información
Cualquier dato que pueda ayudar a su pronta localización es de vital importancia. Si la has visto o conoces su paradero, por favor comunícate de manera urgente al número celular 318 532 4129.
Se agradece a la comunidad compartir y difundir esta información para facilitar su regreso a casa.
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