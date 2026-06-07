Resumen: La solidaridad ciudadana es vital en estos casos. Si usted tiene información sobre el paradero de Elizabeth, la ha visto en los últimos días o conoce algún dato que pueda aportar a la investigación

Desde el 29 de mayo no se conoce el paradero de Elizabeth Serna ¿la ha visto?

Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación, a través de su ruta de búsqueda de personas desaparecidas, ha emitido un boletín de urgencia para dar con el paradero de Elizabeth Serna Téllez, una ciudadana de 42 años de edad de quien no se tiene información desde finales del mes pasado.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer fue vista por última vez en la ciudad de Medellín el pasado viernes 29 de mayo de 2026. Sus familiares, en conjunto con las autoridades, piden la máxima difusión y colaboración de la ciudadanía para lograr ubicarla sana y salva.

Características y señas particulares de Elizabeth

Las autoridades destacan un rasgo físico fundamental para facilitar su reconocimiento visual:

Edad: 42 años.

Señal particular (Tatuaje): Tiene tatuado un delfín en la región pectoral izquierda.

Líneas de contacto y atención

La solidaridad ciudadana es vital en estos casos. Si usted tiene información sobre el paradero de Elizabeth, la ha visto en los últimos días o conoce algún dato que pueda aportar a la investigación, comuníquese de manera inmediata con las autoridades a través de los siguientes canales oficiales:

Línea gratuita nacional: 122 de la Fiscalía General de la Nación (Al contestar, marcar la Opción 5 y posteriormente la Opción 1).

Línea celular directa: 318 532 17 45.

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