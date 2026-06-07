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    Desde el 29 de mayo no se conoce el paradero de Elizabeth Serna ¿la ha visto?

    Elizabeth tiene un tatuaje en el pecho, que podría ayudar para identificarla

    Publicado por: SoloDuque

    elizabeth
    Desde el 29 de mayo no se conoce el paradero de Elizabeth Serna ¿la ha visto?

    Resumen: La solidaridad ciudadana es vital en estos casos. Si usted tiene información sobre el paradero de Elizabeth, la ha visto en los últimos días o conoce algún dato que pueda aportar a la investigación

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Fiscalía General de la Nación, a través de su ruta de búsqueda de personas desaparecidas, ha emitido un boletín de urgencia para dar con el paradero de Elizabeth Serna Téllez, una ciudadana de 42 años de edad de quien no se tiene información desde finales del mes pasado.

    De acuerdo con el reporte oficial, la mujer fue vista por última vez en la ciudad de Medellín el pasado viernes 29 de mayo de 2026. Sus familiares, en conjunto con las autoridades, piden la máxima difusión y colaboración de la ciudadanía para lograr ubicarla sana y salva.

    Características y señas particulares de Elizabeth

    Las autoridades destacan un rasgo físico fundamental para facilitar su reconocimiento visual:

    Edad: 42 años.

    Señal particular (Tatuaje): Tiene tatuado un delfín en la región pectoral izquierda.

    Líneas de contacto y atención

    La solidaridad ciudadana es vital en estos casos. Si usted tiene información sobre el paradero de Elizabeth, la ha visto en los últimos días o conoce algún dato que pueda aportar a la investigación, comuníquese de manera inmediata con las autoridades a través de los siguientes canales oficiales:

    Línea gratuita nacional: 122 de la Fiscalía General de la Nación (Al contestar, marcar la Opción 5 y posteriormente la Opción 1).

    Línea celular directa: 318 532 17 45.

    Ayudemos compartiendo esta información.

    BOLETIN DE DESAPARICION ELIZABETH SERNA TELLEZ JUNIO 2026 page 0001

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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