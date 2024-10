Desde el 26 de diciembre buscan a una profesora que salió de Cúcuta hacia Tibú y no se sabe de su paradero

La profesora identificada como Fanny Milena García, salió el 26 de diciembre a celebrar un cumpleaños en Campo Dos en Tibú, Norte de Santander y no se sabe su paradero.

La mujer se mantenía en contante comunicación con su familia, especialmente con su hijo, pero desde ese día no se ha reportado.

Ella junto a una amiga que tampoco aparece, salieron el 25 lunes festivo, en su motocicleta, negra y gris Kymco Agility Fusion con placa TXI056, con rumbo a Campo Dos, zona rural de Tibú.

El hijo de la docente dijo para el medio Vanguardia que «“Vivimos solos, yo soy todo para ella y viceversa. Me dijo que regresaría el miércoles 27, pero al ver que no llegaba y no respondía mis mensajes, comencé a angustiarme. Fue entonces cuando me enteré de que había llamado a una tía, advirtiéndole que estaba en peligro pero sin proporcionar más detalles”.

Además dijo que “Obtuve el número de la amiga de Cúcuta y de quién la esperaba allá en esa finca y los dos números aparecen sin conexión. O sea, las tres están desaparecidas”.

La denuncia sobre la desaparición de las mujeres ya la tienen las autoridades, pero aun no hay información de paradero.

La Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), habló sobre la desaparición.

