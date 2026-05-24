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Resumen: Daniela Ortiz Cardona, de 27 años, quien se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo de 2026. Fue vista por última vez en el barrio Robledo Miramar de la ciudad de Medellín

¡Sin rastro desde el 20 de mayo! Daniela Ortiz, de 27 años, desapareció en Robledo Miramar

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de toda la comunidad para localizar a Daniela Ortiz Cardona, de 27 años, quien se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo de 2026. Fue vista por última vez en el barrio Robledo Miramar de la ciudad de Medellín.

Compartir esta información es vital para ayudar a su familia y a las autoridades a encontrarla.

Datos básicos de identificación

Nombre completo: Daniela Ortiz Cardona

Edad: 27 años

Nacionalidad: Colombiana

Sexo e Identidad de Género: Femenina

Fecha de desaparición: 20 de mayo de 2026

Lugar de desaparición: Barrio Robledo Miramar, Medellín (Antioquia)

Prendas de vestir al momento de su desaparición

Gorra de pana (corduroy) color gris

Blusa ajustada al cuerpo de tono oscuro

Pantalón tipo jean ancho color azul

Tenis color gris y blanco

Bolso manos libres de color negro

Señales particulares

Daniela posee varios tatuajes altamente visibles que facilitan su reconocimiento:

En el brazo y antebrazo derecho: Un tatuaje grande que incluye una máscara, un ave fénix y un mandala.

En el cuello: El número «888» tatuado en la parte frontal.

En la espalda: Un tatuaje con diseño de mandala.

En el abdomen: En la parte baja derecha, tiene tatuadas unas gaviotas junto al nombre «Leidy».

Líneas de atención y reporte

Si la ha visto recientemente, conoce su paradero o tiene cualquier información que pueda ayudar a encontrarla, por favor comuníquese de inmediato con las autoridades

El Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía 3185322852

La línea única de atención de emergencias 123.

La línea gratuita nacional de la Fiscalía 122.