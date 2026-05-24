¡Sin rastro desde el 20 de mayo! Daniela Ortiz, de 27 años, desapareció en Robledo Miramar

Resumen: Daniela Ortiz Cardona, de 27 años, quien se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo de 2026. Fue vista por última vez en el barrio Robledo Miramar de la ciudad de Medellín
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de toda la comunidad para localizar a Daniela Ortiz Cardona, de 27 años, quien se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo de 2026. Fue vista por última vez en el barrio Robledo Miramar de la ciudad de Medellín.
Compartir esta información es vital para ayudar a su familia y a las autoridades a encontrarla.
Datos básicos de identificación
Nombre completo: Daniela Ortiz Cardona
Edad: 27 años
Nacionalidad: Colombiana
Sexo e Identidad de Género: Femenina
Fecha de desaparición: 20 de mayo de 2026
Lugar de desaparición: Barrio Robledo Miramar, Medellín (Antioquia)
Prendas de vestir al momento de su desaparición
Gorra de pana (corduroy) color gris
Blusa ajustada al cuerpo de tono oscuro
Pantalón tipo jean ancho color azul
Tenis color gris y blanco
Bolso manos libres de color negro
Señales particulares
Daniela posee varios tatuajes altamente visibles que facilitan su reconocimiento:
En el brazo y antebrazo derecho: Un tatuaje grande que incluye una máscara, un ave fénix y un mandala.
En el cuello: El número «888» tatuado en la parte frontal.
En la espalda: Un tatuaje con diseño de mandala.
En el abdomen: En la parte baja derecha, tiene tatuadas unas gaviotas junto al nombre «Leidy».
Líneas de atención y reporte
Si la ha visto recientemente, conoce su paradero o tiene cualquier información que pueda ayudar a encontrarla, por favor comuníquese de inmediato con las autoridades
El Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía 3185322852
La línea única de atención de emergencias 123.
La línea gratuita nacional de la Fiscalía 122.
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