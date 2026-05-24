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    ¡Sin rastro desde el 20 de mayo! Daniela Ortiz, de 27 años, desapareció en Robledo Miramar

    Cualquier información sobre Daniela puede ayudar a dar con su paradero: comparte y ayuda a que esta joven regrese a su hogar

    Publicado por: SoloDuque

    daniela perdida
    ¡Sin rastro desde el 20 de mayo! Daniela Ortiz, de 27 años, desapareció en Robledo Miramar

    Resumen: Daniela Ortiz Cardona, de 27 años, quien se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo de 2026. Fue vista por última vez en el barrio Robledo Miramar de la ciudad de Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de toda la comunidad para localizar a Daniela Ortiz Cardona, de 27 años, quien se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo de 2026. Fue vista por última vez en el barrio Robledo Miramar de la ciudad de Medellín.

    Compartir esta información es vital para ayudar a su familia y a las autoridades a encontrarla.

    Datos básicos de identificación

    Nombre completo: Daniela Ortiz Cardona
    Edad: 27 años
    Nacionalidad: Colombiana
    Sexo e Identidad de Género: Femenina
    Fecha de desaparición: 20 de mayo de 2026
    Lugar de desaparición: Barrio Robledo Miramar, Medellín (Antioquia)

    Prendas de vestir al momento de su desaparición

    Gorra de pana (corduroy) color gris
    Blusa ajustada al cuerpo de tono oscuro
    Pantalón tipo jean ancho color azul
    Tenis color gris y blanco
    Bolso manos libres de color negro

    Señales particulares

    Daniela posee varios tatuajes altamente visibles que facilitan su reconocimiento:

    En el brazo y antebrazo derecho: Un tatuaje grande que incluye una máscara, un ave fénix y un mandala.

    En el cuello: El número «888» tatuado en la parte frontal.

    En la espalda: Un tatuaje con diseño de mandala.

    En el abdomen: En la parte baja derecha, tiene tatuadas unas gaviotas junto al nombre «Leidy».

    Líneas de atención y reporte

    Si la ha visto recientemente, conoce su paradero o tiene cualquier información que pueda ayudar a encontrarla, por favor comuníquese de inmediato con las autoridades

    El Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CTI de la Fiscalía 3185322852

    La línea única de atención de emergencias 123.

    La línea gratuita nacional de la Fiscalía 122.

    daniela volante

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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