Resumen: Familiares y seres queridos hacen un llamado angustioso para lograr su pronta ubicación y que regrese sano y salvo a su hogar

Desde el 12 de junio no se conoce del paradero de Andrés Felipe Isaza Pérez ¿sabe algo de él?

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de toda la comunidad y de las autoridades para dar con el paradero de Andrés Felipe Isaza Pérez, de 38 años de edad. De acuerdo con el reporte de búsqueda, el hombre se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de junio de 2026, fecha en la que se tuvo registro de él por última vez en el sector del barrio La Milagrosa, en la oriente de Medellín.

Las autoridades han compartido varias características físicas y señales particulares que son clave para su identificación visual. Andrés Felipe presenta una cicatriz en su mano derecha, una deformidad visible en el dedo meñique de esa misma mano y un lunar característico ubicado en su pómulo izquierdo.

Familiares y seres queridos hacen un llamado angustioso para lograr su pronta ubicación y que regrese sano y salvo a su hogar. Si usted lo ha visto en los últimos días, tiene alguna pista sobre su paradero actual o cuenta con información que pueda ser de utilidad en su búsqueda, le pedimos comunicarse de manera inmediata a la línea celular 318 532 4129.

La difusión y solidaridad ciudadana son fundamentales en este momento.